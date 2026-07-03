Crveni top, mini suknja i visoki rep: Na festivalu u Šancu svima je za oko zapela jedna plavuša

Spektakularnim nastupom talijanskog multi-tribute sastava The Rockstar Show sinoć je u Šancu otvoreno novo izdanje Karlovac Open Air Tribute Festivala.

Publika je uživala u pravoj festivalskoj atmosferi ispunjenoj energijom, kostimima, svjetlosnim efektima i vrhunskim live izvedbama najvećih rock hitova svih vremena. Na pozornici su oživjeli bezvremenski klasici Queena, Bon Jovija, Europea, Kissa, AC/DC-ja, Guns N’ Rosesa, Ozzyja Osbournea i Tine Turner, a brojni posjetitelji rasplesani su i raspjevani pratili svaki nastup.

Među brojnim posjetiteljima fotografu je za oko posebno zapela mlada dama u crvenom koja je efektni top kombinirala s mini suknjom u sivoj boji. Cijeli outfit zaokružila je elegantnom torbicom, a kosu je pokupila u visoki rep čime se posebno izdvojila u mnoštvu okupljenih.

U našoj galeriji pogledajte atmosferu prve večeri festivala koja je još jednom potvrdila zašto je Karlovac Open Air Tribute Festival jedno od omiljenih ljetnih glazbenih događanja, donoseći publici nezaboravan spoj rock klasika i odlične atmosfere.

Galeriju donosi KAportal.net.hr