Ovaj legendarni majstor od zapuštenih kosa i brada stvara čuda i za to traži vrtoglav iznos

U digitalnom dobu, gdje se reputacija često mjeri brojem lajkova, rijetki su majstori koji uspijevaju spojiti viralnost i istinski zanat. Emiliano, brijač poznat kao @madebyfamilia iz Nashvillea, jedan je od njih.

Njegove transformacije frizura i brade postale su prepoznatljive na društvenim mrežama, privlačeći pažnju publike širom svijeta. Ipak, iza popularnosti stoji ozbiljna posvećenost preciznosti, detaljima i klijentima.

Radi u Gene’s Barbershopu, gdje svaki termin doživljava kao priliku za potpunu preobrazbu. Njegove usluge variraju od klasičnih šišanja do složenih stilskih transformacija. Klijenti ga ne hvale samo zbog tehničke vještine, nego i zbog opuštene i prijateljske atmosfere koju stvara. Za njega brijačnica nije samo radno mjesto, nego prostor zajedništva i povjerenja.