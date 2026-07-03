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IMPRESIVNE TRANSFORMACIJE /

Ovaj legendarni majstor od zapuštenih kosa i brada stvara čuda i za to traži vrtoglav iznos

Ovaj legendarni majstor od zapuštenih kosa i brada stvara čuda i za to traži vrtoglav iznos
Foto: Instagram
U digitalnom dobu, gdje se reputacija gradi na lajkovima i dijeljenjima, rijetki su majstori čija vještina nadilazi prolazne trendove. Jedan od njih je Emiliano, brijač iz Nashvillea poznatiji pod korisničkim imenom @madebyfamilia. Njegovo prezime, Familia, postalo je više od pukog imena; ono je simbol pokreta koji se tiho odvija u brijačnicama diljem svijeta – povratka zanatu koji se ne temelji samo na škarama i britvi, već na osjećaju pripadnosti, zajednice i obiteljske atmosfere. Dok njegove transformacije klijenata postaju viralne, priča o njemu otkriva dublju istinu o modernom brijaču kao čuvaru tradicije i inovatoru.
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U digitalnom dobu, gdje se reputacija često mjeri brojem lajkova, rijetki su majstori koji uspijevaju spojiti viralnost i istinski zanat. Emiliano, brijač poznat kao @madebyfamilia iz Nashvillea, jedan je od njih.

Njegove transformacije frizura i brade postale su prepoznatljive na društvenim mrežama, privlačeći pažnju publike širom svijeta. Ipak, iza popularnosti stoji ozbiljna posvećenost preciznosti, detaljima i klijentima.

Radi u Gene’s Barbershopu, gdje svaki termin doživljava kao priliku za potpunu preobrazbu. Njegove usluge variraju od klasičnih šišanja do složenih stilskih transformacija. Klijenti ga ne hvale samo zbog tehničke vještine, nego i zbog opuštene i prijateljske atmosfere koju stvara. Za njega brijačnica nije samo radno mjesto, nego prostor zajedništva i povjerenja.

3.7.2026.
16:54
Webcafe.hr
Instagram
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