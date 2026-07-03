Ni teška bolest ni razorni potresi nisu je zaustavili: Ovako se Ankica Dobrić mijenjala

Ankica Dobrić (66) jedno je od najprepoznatljivijih lica hrvatske glumačke scene, s karijerom dugom više od četiri desetljeća koja obuhvaća kazalište, film i televiziju. Rođena 1959. u Bileći, djetinjstvo i školovanje provela je u Trebinju, a potom odlazi u Zagreb gdje 1979. upisuje Akademiju za kazalište, film i televiziju te već tijekom studija počinje graditi profesionalni put u kazalištima poput “Gavelle”.

Nakon diplome 1984. postaje članica ansambla “Gavella”, gdje kroz desetljeća ostvaruje niz značajnih uloga u djelima Krleže, Shakespearea, Čehova i drugih klasika. Široj publici postaje poznata i kroz televizijske serije poput “Ne daj se, Nina”, dok njezin filmski opus uključuje uloge poput one u “Kamenitim vratima”. Život joj je obilježen i borbom s karcinomom dojke te posljedicama potresa, nakon čega je snagu pronašla u radu i obitelji.

Ankicu Dobrić uskoro gledamo i u prvom hrvatskom Voyo Originalu „IQ 160“, koji na platformu Voyo stiže 24. srpnja.