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ATRAKTIVNA ZARUČNICA /

Zbog SP-a odgodili vjenčanje: Portugalac čiji je gol presudio Hrvatskoj ljubi zgodnu novinarku

Zbog SP-a odgodili vjenčanje: Portugalac čiji je gol presudio Hrvatskoj ljubi zgodnu novinarku
Foto: Victor Joly/Alamy/Profimedia
Poraz Hrvatske od Portugala (2:1) označio je kraj nastupa Vatrenih na Svjetskom prvenstvu, a među najzaslužnijima za portugalsku pobjedu bio je Gonçalo Ramos, strijelac drugog pogotka.
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Portugalac Gonçalo Ramos (25) bio je jedan od junaka pobjede nad Hrvatskom, a pažnju javnosti privlači i njegova partnerica Margarida Amaral Domingues (25). Bivša sportska novinarka danas je uspješna influencerica, a s portugalskim reprezentativcem u vezi je već nekoliko godina. Par je zaručen, zajedno imaju sina Bernarda, a zbog Svjetskog prvenstva čak su odlučili odgoditi i vjenčanje. U galeriji pogledajte kako izgleda život žene koja je osvojila srce portugalskog nogometaša.

3.7.2026.
11:11
Hot.hr
Victor Joly/Alamy/Profimedia
Goncalo RamosSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.
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