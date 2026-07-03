Zbog SP-a odgodili vjenčanje: Portugalac čiji je gol presudio Hrvatskoj ljubi zgodnu novinarku

Portugalac Gonçalo Ramos (25) bio je jedan od junaka pobjede nad Hrvatskom, a pažnju javnosti privlači i njegova partnerica Margarida Amaral Domingues (25). Bivša sportska novinarka danas je uspješna influencerica, a s portugalskim reprezentativcem u vezi je već nekoliko godina. Par je zaručen, zajedno imaju sina Bernarda, a zbog Svjetskog prvenstva čak su odlučili odgoditi i vjenčanje. U galeriji pogledajte kako izgleda život žene koja je osvojila srce portugalskog nogometaša.