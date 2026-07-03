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NATALIJA UGRINA /

Tko je Hrvatica koja je 'pokorila' Ameriku? Prate je stotine tisuća fanova i uživa luksuzu

Tko je Hrvatica koja je 'pokorila' Ameriku? Prate je stotine tisuća fanova i uživa luksuzu
Foto: Instagram
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Prije nekoliko godina Natalija Ugrina odlučila je Hrvatsku zamijeniti životom u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je uspješno izgradila karijeru influencerice. Danas je jedna od najpopularnijih domaćih kreatorica sadržaja, a samo na Instagramu prati je više od 800 tisuća ljudi. Sa svojim pratiteljima svakodnevno dijeli modne i beauty inspiracije, dojmove s putovanja te trenutke iz privatnog života.

Kako izgleda lijepa Natalija - pogledajte u našoj galeriji. 

3.7.2026.
6:03
Hot.hr
Instagram
Natalija UgrinaAmerikaInfluencerica
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