Tko je Hrvatica koja je 'pokorila' Ameriku? Prate je stotine tisuća fanova i uživa luksuzu

Prije nekoliko godina Natalija Ugrina odlučila je Hrvatsku zamijeniti životom u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je uspješno izgradila karijeru influencerice. Danas je jedna od najpopularnijih domaćih kreatorica sadržaja, a samo na Instagramu prati je više od 800 tisuća ljudi. Sa svojim pratiteljima svakodnevno dijeli modne i beauty inspiracije, dojmove s putovanja te trenutke iz privatnog života.

Kako izgleda lijepa Natalija - pogledajte u našoj galeriji.