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Sjećate ga se kao holivudske slatkice Ellen Page? Danas je Elliot i izgleda neprepoznatljivo

Sjećate ga se kao holivudske slatkice Ellen Page? Danas je Elliot i izgleda neprepoznatljivo
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
U prosincu 2020. godine, u jeku globalne pandemije, glumac nominiran za Oscara, tada poznat kao Ellen Page, objavio je svijetu da je transrodna osoba. "Pozdrav prijatelji, želim podijeliti s vama da sam trans, moje zamjenice su on/oni i moje ime je Elliot", napisao je u dirljivoj objavi.
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Elliot Page (39), kojeg je publika godinama poznavala kao Ellen Page iz filmskog hita Juno, u prosincu 2020. objavio je da je transrodni muškarac. Odluka je uslijedila nakon godina borbe s rodnom disforijom, depresijom i pritiskom holivudske slave, a iako se 2014. javno deklarirao kao lezbijka, osjećaj da ne živi u skladu sa svojim identitetom nije nestao. Tijekom pandemije pronašao je vrijeme za introspekciju, prihvatio svoj rodni identitet i započeo tranziciju, nakon koje danas otvoreno govori o svom iskustvu te se zalaže za prava transrodnih osoba.

2.7.2026.
14:01
Hot.hr
Profimedia
Elliot PageEllen PageTransrodna OsobaGlumica
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