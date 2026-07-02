Sjećate ga se kao holivudske slatkice Ellen Page? Danas je Elliot i izgleda neprepoznatljivo

Elliot Page (39), kojeg je publika godinama poznavala kao Ellen Page iz filmskog hita Juno, u prosincu 2020. objavio je da je transrodni muškarac. Odluka je uslijedila nakon godina borbe s rodnom disforijom, depresijom i pritiskom holivudske slave, a iako se 2014. javno deklarirao kao lezbijka, osjećaj da ne živi u skladu sa svojim identitetom nije nestao. Tijekom pandemije pronašao je vrijeme za introspekciju, prihvatio svoj rodni identitet i započeo tranziciju, nakon koje danas otvoreno govori o svom iskustvu te se zalaže za prava transrodnih osoba.