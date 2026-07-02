Prepoznaješ li sve gradove po njihovim grbovima? Dokaži se kao veliki Hrvat i rasturi na kvizu

Od moćne utvrde koja simbolizira obranu, pa sve do sveca zaštitnika koji bdije nad svojim pukom, svijet grbova je temelj vizualnog identiteta hrvatskih gradova. Mnogi će s ponosom reći da poznaju svoju zemlju, ali znate li doista prepoznati ključne simbole koji se kriju u heraldičkim prikazima? Zaboravite na trenutak na moderne logotipe. Vrijeme je da testirate svoje znanje o povijesnim pečatima koji svjedoče o našoj prošlosti, tradiciji i ponosu.