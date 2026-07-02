FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŽAK ZADATAK /

Prepoznaješ li sve gradove po njihovim grbovima? Dokaži se kao veliki Hrvat i rasturi na kvizu

Prepoznaješ li sve gradove po njihovim grbovima? Dokaži se kao veliki Hrvat i rasturi na kvizu
Foto: Shutterstock
Za početak jedno lagano pitanje. Ovo je grb grada...
1 /30
VOYO logo

Od moćne utvrde koja simbolizira obranu, pa sve do sveca zaštitnika koji bdije nad svojim pukom, svijet grbova je temelj vizualnog identiteta hrvatskih gradova. Mnogi će s ponosom reći da poznaju svoju zemlju, ali znate li doista prepoznati ključne simbole koji se kriju u heraldičkim prikazima? Zaboravite na trenutak na moderne logotipe. Vrijeme je da testirate svoje znanje o povijesnim pečatima koji svjedoče o našoj prošlosti, tradiciji i ponosu.

2.7.2026.
13:24
Webcafe.hr
Shutterstock
KvizKvizoviKviz ZnanjaGrboviHrvatskaGradovi Hrvatske
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija