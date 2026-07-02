Bez suvišnih krpica: Poznati se riješili viška odjeće i ponosno pokazali svoje najjače adute

Kada je u pitanju svijet slavnih, jedno je pravilo oduvijek vrijedilo: privlačenje pažnje je pola posla, a modni minimalizam najbrži put do naslovnica. I dok se obični smrtnici tijekom godine slojevito oblače, zvijezde sa svjetske scene jedva čekaju priliku da skinu sve suvišne krpice sa sebe.

Bilo da je riječ o ljetnom odmoru na luksuznim jahtama, opuštanju uz privatne bazene ili o pojavljivanjima na crvenom tepihu, ova izdanja nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Društvene mreže gore svaki put kada neka od ovih zvijezda objavi fotografiju u minijaturnom bikiniju ili u outfitu koji izgleda kao da je skrojen od svega nekoliko centimetara tkanine. Često se upravo u ovakvim ležernim trenucima rađaju novi trendovi koje kasnije kopiraju obožavatelji diljem svijeta, dokazujući da se s nekoliko dobro osmišljenih komada može postići itekako upečatljiv efekt.

Zato smo na jednom mjestu okupili njihova najzanimljivija izdanja u kojima su pokazali kako se nositi s ljetnim vrućinama, ali i kako privući poglede bez previše truda. Pogledajte galeriju i provjerite kako poznati provode tople dane te tko je ove sezone izabrao najhrabrije modne komade za plažu ili izlaske.