FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISCRPLJENI I SLOMLJENI /

Utučeni Modrić i Vatreni: Luki nakon bolnog poraza prišao i Ronaldo! Ovo niste vidjeli na TV-u

Utučeni Modrić i Vatreni: Luki nakon bolnog poraza prišao i Ronaldo! Ovo niste vidjeli na TV-u
Foto: Kamil Krzaczynski/AFP/Profimedia
I dok su portugalski igrači slavili prolazak dalje, hrvatski nogometaši ostali su na travnjaku, nepomični, iscrpljeni i slomljeni.
1 /25
VOYO logo

Hrvatska nogometna reprezentacija ispala je u petak u noći po našem vremenu, u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, nakon poraza od Portugala u Torontu rezultatom 2-1 (0-0).

Hrvatska je povela pogotkom Ivana Perišića u 53. minuti, no Portugal je preokrenuo. Cristiano Ronaldo izjednačio je u 68. minuti iz jedanaesterca, a Gonçalo Ramos donio pobjedu u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. No, kadrovi koji su uslijedili nakon utakmice nisu se vidjeli u TV prijenosu, ali možete ih vidjeti u galeriji koja slijedi. 

3.7.2026.
4:25
Silvijo Maksan
Kamil Krzaczynski/AFP/Profimedia
Svjetsko Prvenstvo 2026.Luka ModrićCristiano Ronaldo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija