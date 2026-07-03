Utučeni Modrić i Vatreni: Luki nakon bolnog poraza prišao i Ronaldo! Ovo niste vidjeli na TV-u

Hrvatska nogometna reprezentacija ispala je u petak u noći po našem vremenu, u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, nakon poraza od Portugala u Torontu rezultatom 2-1 (0-0).

Hrvatska je povela pogotkom Ivana Perišića u 53. minuti, no Portugal je preokrenuo. Cristiano Ronaldo izjednačio je u 68. minuti iz jedanaesterca, a Gonçalo Ramos donio pobjedu u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. No, kadrovi koji su uslijedili nakon utakmice nisu se vidjeli u TV prijenosu, ali možete ih vidjeti u galeriji koja slijedi.