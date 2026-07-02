Princezu Kate rijetko viđamo u javnosti, a sada je na Wimbledonu prekršila kraljevski protokol

Princeza od Walesa, Kate Middleton, poznata kao strastvena ljubiteljica tenisa i pokroviteljica All England Cluba, priredila je nezaboravno iznenađenje posjetiteljima Wimbledona. Pojavivši se nenajavljeno četvrtog dana turnira, zamijenila je kraljevsku ložu za redove s obožavateljima, pokazavši još jednom svoju pristupačnost i toplinu koja ju je učinila omiljenom članicom kraljevske obitelji.

Brojni obožavatelji, neki od kojih su čekali u redu od četiri sata ujutro, ostali su zapanjeni kada im je prišla nasmijana princeza. Odjevena u elegantno svijetloplavo laneno odijelo s bijelom bluzom i naušnicama od lapis lazulija, Kate nije samo razgovarala s okupljenima. Jednoj je posjetiteljici čestitala na sportskom uspjehu, dok je s dvoje djece porazgovarala o ljubavi prema tenisu. Vrhunac iznenađenja dogodio se kada je stala iza pulta i osobno prodavala ulaznice, skenirajući ih i poželjevši svima dobru zabavu. Bez ustručavanja je pozirala za selfije i dijelila zagrljaje, prekršivši stari, iako ublaženi, kraljevski protokol, što je izazvalo opće oduševljenje.

Nakon druženja s publikom, princeza je zauzela mjesto na terenu broj 18 kako bi pratila meč između Britanca Arthura Feryja i Finca Otta Virtanena. Utakmicu je gledala u društvu Deborah Jevans, predsjednice All England Cluba, i bivše teniske zvijezde Tima Henmana, s kojim je srdačno razgovarala. Njezin posjet imao je i dublju, humanitarnu notu. Sastala se s djecom iz Shine Camera Cluba, fotografskog programa dobrotvorne organizacije SHINE Merton. Program, osnovan 2021., osmišljen je kako bi djeci iz siromašnijih sredina omogućio besplatnu edukaciju o fotografiji, pomažući im da razviju samopouzdanje, kreativnost i vještine. Kate, i sama vrsna amaterska fotografkinja, s velikim je zanimanjem pregledala seriju portreta koju su polaznici snimili prošle godine, a koja slavi lokalne uzore u zajednici i bila je izložena tijekom kvalifikacija za turnir.

Njezina odanost Wimbledonu traje od 2011., a ulogu pokroviteljice turnira preuzela je od kraljice Elizabete II. 2016. godine. Rijetko je propuštala turnir, izuzev 2013. zbog trudnoće s princom Georgeom i 2020. kada je otkazan. Ni u teškoj 2024. godini nije izostala, što je bio njezin drugi javni angažman nakon dijagnoze raka. Njezin nedavni pothvat, iscrpljujući "Izazov tri vrha" gdje se popela na najviše planine Škotske, Engleske i Walesa, istaknuo je njezinu nevjerojatnu snagu i posvećenost podizanju svijesti o životu nakon dijagnoze. Svojim djelovanjem opet je pokazala zašto uživa toliku popularnost, spojivši kraljevsku dužnost s ljudskošću, brigom za druge i ljubavlju prema sportu te potvrdila ulogu moderne princeze bliske narodu.