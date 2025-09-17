Melania Trump opet u centru pažnje: Zanimljivim šeširom zasjenila cijelu kraljevsku obitelj

Kralj Charles i kraljica Camilla službeno su dočekali američkog predsjednika Donalda Trumpa i prvu damu Melaniju Trump u sklopu njihovog drugog državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu.

Predsjednički par danas je stigao helikopterom Marine One na imanje dvorca Windsor, gdje su ih dočekali princ i princeza od Walesa, William i Kate Middleton. Nakon kratkog razgovora, uputili su se prema kraljevskom paru koji je upriličio službeni prijem tijekom kojeg su i razgledali kraljevsku kolekciju umjetnina.

Prva dama SAD-a, Melania Trump, tom je prilikom privukla najviše pažnje, a razlog je jedan modni detalj.

Naime, riječ je o širokom šeširu tamnoljubičaste boje, spuštenog oboda koji je djelomično skrivao lice i davao cijelom izgledu dozu drame i misterioznosti. Dizajniran u suradnji s kućom Dior, šešir je uparila s elegantnim sivim kompletom koji se sastojao od sakoa s visokim ovratnikom i pencil suknje, piše Harper's Bazaar.

Britanski i američki mediji složili su se da je upravo taj šešir bio zvijezda njezinog izgleda za kraljevski prijem, a neki su naglasili da je time podsjetila na tradiciju britanske aristokracije, gdje su upečatljivi šeširi nezaobilazni modni detalj na najvažnijim svečanim događajima.

Posjet Trumpovih uključuje i državni banket danas navečer, a sutra će se predsjednik sastati s britanskim premijerom Keirom Starmerom u njegovoj rezidenciji Chequers u Buckinghamshireu.

Prva dama Melania Trump pak imat će poseban angažman zajedno s princezom Kate. U svom prvom zajedničkom javnom pojavljivanju, njih dvije će sutra posjetiti Frogmore Gardens u Windsoru. Tamo će se pridružiti glavnom izviđaču Dwayneu Fieldsu i članovima izviđačkog programa za djecu "Squirrels", dok će mališani u prirodi kroz razne izazove pokušati osvojiti značku "Go Wild".

