Cardi B čeka svoje četvrto dijete: Obznanila da je trudna s igračem NFL-a

Reperica Cardi B (32) očekuje svoje četvrto dijete, ali prvo s dečkom, igračem američkog nogometa Stefonom Diggsom (31). Sretnu vijest podijelila je u srijedu, 17. rujna, tijekom gostovanja u emisiji "CBS Mornings".

"Čekam dijete sa svojim dečkom Stefonom Diggsom", otkrila je Cardi i dodala: "Uzbuđena sam. Osjećam se jako dobro. Osjećam se snažno i moćno jer sve ovo radim i to dok u sebi nosim i stvaram novi život".

Foto: Profimedia

Glazbenica je u razgovoru progovorila i o vezi sa sportašem, istaknuvši da je upravo međusobna podrška temelj njihova odnosa.

"Moj partner i ja stvarno se podržavamo. U sličnoj smo fazi karijere i osjećam da smo stvarno odlični u onome što radimo, možda čak i među najboljima. Razmišljamo isto: Da, super smo, jedni od najboljih, ali što je sljedeće? Što radimo dalje? Nikad se ne opuštamo, ne mirujemo. Uvijek guramo naprijed, to smo jednostavno mi", rekla je Cardi.

Inače, Stefon Diggs profesionalni je igrač američkog nogometa i trenutno nastupa za New England Patriotse. Par je prvi put romantično povezan početkom 2025. godine, a njihova veza od tada privlači veliku pažnju javnosti.

Podsjetimo, Cardi B već ima troje djece iz braka s bivšim suprugom, reperom Offsetom: 7-godišnju kćer Kulture, 3-godišnjeg sina Wavea i najmlađu kćer Blossom, koju je rodila prije samo godinu dana.

