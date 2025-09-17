IZNENADIO FANOVE /

Oženio se bivši dinamovac: Brat Josipa Brekala 'sudbonosno da' izgovorio plavokosoj djevojci

Oženio se bivši dinamovac: Brat Josipa Brekala 'sudbonosno da' izgovorio plavokosoj djevojci
Foto: Marko Prpic/Pixsell

Sretnu vijest Filip je podijelio na Instagramu

17.9.2025.
15:44
Marko Prpic/Pixsell
Nogometaš Filip Brekalo (23), brat hrvatskog reprezentativca Josipa Brekala (27) na Instagramu je iznenadio svoje obožavatelje viješću da se oženio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filip Brekalo (@filip_brekalo)

Za ovu prigodu mladoženja se odlučio za tamno klasično odijelo i bijelu košulju, dok je mlada zablistala u bijeloj strukiranoj haljini koja se je istaknula njezinu figuru. Ispod objave se odmah našlo mnoštvo lijepih komentara. "Čestitam", "Wow, prekrasni ste", "Iskrene čestitke od sveg srca lijepi mladenci", samo su neki od komplimenata upućenih mladom paru. 

Podsjetimo, Filip je 2024. godine napustio Dinamo kako bi otišao u talijanskog drugoligaša Reggianu. Trenutno igra na pozciji lijevog beka. 

POGLEDAJTE VIDEO: Povratnik u reprezentaciju Josip Brekalo razgovarao je s našim Borisom Jovičićem.

Filip Brekalo
