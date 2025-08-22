SVE SAMO DA ODE /

Josip Brekalo ima novi klub, a pazite što mu je prije odlaska napravila Fiorentina

Josip Brekalo ima novi klub, a pazite što mu je prije odlaska napravila Fiorentina
Foto: Profimedia

Fiorentina povukla potez koji dokazuje koliko se htjela riješiti Brekala

22.8.2025.
8:24
SPORTSKI.NET
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Josip Brekalo je u četvrtak postao novi igrač španjolskog prvoligaša Real Ovieda, u koji je stigao iz talijanske Fiorentine kao slobodan igrač.

Fiorentina je Brekala slala proteklih godina na posudbe, bio je u splitskom Hajduku i turskoj Kasimpasi, a sada je definitivno napustio Firenzu.

 

 

Brekalo je imao još jednu godinu ugovora s Fiorentinom, do ljeta 2026., no već je dugo svima bilo jasno da nema budućnost u tom klubu pa su Talijani, umjesto da ga novu šalju na posudbu, raskinuli ugovor s njim.

U karijeri je Brekalo još nosio dres Dinama,Wolfsburga, Stuttgarta i Torina.

Oviedo je sezonu otvorio porazom 2:0 od Villarreala, a Brekalo JE peti Hrvat u povijesti kluba, nakon Gračana, Jankovića, Jerkana i Prosinečkog.

POGLEDAJTE VIDEO: McKenna otkrio detalj zbog kojeg je došao u Dinamo: 'Boban je razgovarao s mojom djevojkom'

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVE SAMO DA ODE /
Josip Brekalo ima novi klub, a pazite što mu je prije odlaska napravila Fiorentina