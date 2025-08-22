Josip Brekalo ima novi klub, a pazite što mu je prije odlaska napravila Fiorentina
Fiorentina povukla potez koji dokazuje koliko se htjela riješiti Brekala
Josip Brekalo je u četvrtak postao novi igrač španjolskog prvoligaša Real Ovieda, u koji je stigao iz talijanske Fiorentine kao slobodan igrač.
Fiorentina je Brekala slala proteklih godina na posudbe, bio je u splitskom Hajduku i turskoj Kasimpasi, a sada je definitivno napustio Firenzu.
#𝐁𝐑ekalo𝐁𝐋ue 🧪#RealOviedo 🔵⚪ pic.twitter.com/cABH88oMKg— Real Oviedo (@RealOviedo) August 21, 2025
Brekalo je imao još jednu godinu ugovora s Fiorentinom, do ljeta 2026., no već je dugo svima bilo jasno da nema budućnost u tom klubu pa su Talijani, umjesto da ga novu šalju na posudbu, raskinuli ugovor s njim.
U karijeri je Brekalo još nosio dres Dinama,Wolfsburga, Stuttgarta i Torina.
Oviedo je sezonu otvorio porazom 2:0 od Villarreala, a Brekalo JE peti Hrvat u povijesti kluba, nakon Gračana, Jankovića, Jerkana i Prosinečkog.
