Grad odobrio novi Statut Dinama, više nema prepreke za prve demokratske izbore

Grad Zagreb odobrio je novi Statut Dinama, koji je izglasan na skupštini ranije ovoga tjedna i sada više nema prepreke da se održe prvi potpuno demokratski izbori u klubu. Zakonski rok je 28 dana.

"Drage Dinamovke i Dinamovci, veliko nam je zadovoljstvo izvijestiti Vas da je Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, na ponos i sreću svih nas, potvrdio novi Statut GNK Dinamo usvojen na povijesnoj Skupštini kluba održanoj u utorak, 19. kolovoza", objavio je Dinamo na službenoj stranici.

Članovi Skupštine u utorak su jednoglasno usvojili novi Statut kluba prema kojemu će se na sljedećim izborima članovi Skupštine birati po načelu “jedan član, jedan glas”, dok će se sjediniti uloge predsjednika kluba i predsjednika Uprave.

Kako je 1. lipnja na dužnost predsjednika Uprave stigao još jedan bivši legendarni kapetan Dinama Zvonimir Boban, sadašnji predsjednik Velimir Zajec se odlučio povući s dužnosti koju je preuzeo u veljači prošle godine kao predvodnik liste nazvane "Dinamovo proljeće".

Očekuje se da će sada Boban predvoditi tu listu i postati i službeno čelni čovjek Dinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što donosi nova epizoda Fight of Nations™: Posebni izazov iznenadio natjecatelje