Nesvakidašnja scena: Pazite što je Modrić ugledao kada je ušao u tunel San Sira

Modrić je u Milanu dočekan poput pravog heroja
Luka Modrić ovoga je ljeta posto novi igrač Milana, u koji je stigao iz Real Madrida, i u Italiji je dočekan poput heroja.
Društvene mreže pune su njegovih fotografija i videozapisa kao igrača Milana, a sada je klub objavio jednu jako sipatičnu snimku iz tunela Milanovog doma, stadiona San Siro.
Na snimci Modrić šeće tunelom, a tamo su ga čekala djeca koja su oduševljeno uzvikivala njegovo ime.
Luka im je uljepšao dan i svakoga od njih pozdravio.
