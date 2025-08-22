VIRALNA SNIMKA /

Nesvakidašnja scena: Pazite što je Modrić ugledao kada je ušao u tunel San Sira

Foto: Profimedia

Modrić je u Milanu dočekan poput pravog heroja

22.8.2025.
12:47
Luka Modrić ovoga je ljeta posto novi igrač Milana, u koji je stigao iz Real Madrida, i u Italiji je dočekan poput heroja.

Društvene mreže pune su njegovih fotografija i videozapisa kao igrača Milana, a sada je klub objavio jednu jako sipatičnu snimku iz tunela Milanovog doma, stadiona San Siro.

Na snimci Modrić šeće tunelom, a tamo su ga čekala djeca koja su oduševljeno uzvikivala njegovo ime.

@acmilan 👦🏻 “Modric! Modric! 😍” #acmilan #tiktokfootball #tiktokcalcio #modric ♬ suono originale - AC Milan

Luka im je uljepšao dan i svakoga od njih pozdravio.

