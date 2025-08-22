Nemanja Matić (37) nakon odlaska iz francuskog velikana pronašao novi klub

Proslavljeni srpski nogometaš Nemanja Matić (37) postao je novi igrač talijanskog prvoligaša Sassuola, objavio je stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Matić u Italiju stiže kao slobodan igrač nakon što je ovoga ljeta napustio franscuski Lyon u kojemu je proveo prošlu sezonu.

Potpisao je jednogodišnji ugovor s opcijom produljenja na još jednu sezonu.

🚨⚫️🟢 Nemanja Matić has agreed to join Serie A side Sassuolo on one year deal.



After leaving OL, Matić said yes to Sassuolo proposal as Serie A has always been a concrete idea in his mind.



Deal also includes an option for further season. Here we go 🇷🇸 pic.twitter.com/tVrLeE04Q9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025

Matić se tako vraća u Italiju, gdje je u sezoni 2022./2023. igrao za Romu. U karijeri je bio član brojnih velikih klubova, međ kojima su Chelsea, Benfica i Manchester United, te se smatra jednim od najboljih srpskih igrača u povijesti.

