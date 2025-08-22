Nemanja Matić (37) nakon odlaska iz francuskog velikana pronašao novi klub
Potpisao je 37-godišnji Matić na jednu sezonu, s opcijom produljenja ako on i klub budu zadovoljni
Proslavljeni srpski nogometaš Nemanja Matić (37) postao je novi igrač talijanskog prvoligaša Sassuola, objavio je stručnjak za transfere Fabrizio Romano.
Matić u Italiju stiže kao slobodan igrač nakon što je ovoga ljeta napustio franscuski Lyon u kojemu je proveo prošlu sezonu.
Potpisao je jednogodišnji ugovor s opcijom produljenja na još jednu sezonu.
Matić se tako vraća u Italiju, gdje je u sezoni 2022./2023. igrao za Romu. U karijeri je bio član brojnih velikih klubova, međ kojima su Chelsea, Benfica i Manchester United, te se smatra jednim od najboljih srpskih igrača u povijesti.
