Španjolski insajder tvrdi: Dominik Livaković novi je igrač Dinama

Nakon dvije i pol godine izbivanja, Dominik Livaković ponovno će stati među vratnice Dinama. Prema dostupnim informacijama iz Španjolske, dogovor između Modrih i Fenerbahçea praktički je zaključen, a 30-godišnji vratar vraća se na Maksimir kao jasno rješenje za poziciju “jedinice”.

Livakovićev trenutačni klub Girona dopustio mu je izostanak s treninga kako bi otputovao u Zagreb i finalizirao povratak. Vijest je objavio španjolski novinar Nil Solà, navodeći kako je vratar posljednjih dana bio izričit, Dinamo je jedina opcija koju želi razmotriti.

Takav stav na kraju je slomio i otpor Fenerbahçea, koji je pristao na transfer, iako su postojale i druge mogućnosti.

Službeni detalji ugovora još se čekaju, no procjenjuje se da će posao biti vrijedan oko tri milijuna eura. Livaković je pritom svjesno pristao na znatno manju plaću, u Dinamu bi mogao zarađivati oko 700.000 eura godišnje, gotovo tri puta manje nego u Turskoj.

Podsjetimo, Livaković je Dinamo napustio u ljeto 2023. godine, kada je u transferu vrijednom gotovo sedam milijuna eura otišao u Fenerbahçe. U Istanbulu se nije uspio potpuno nametnuti, a iako je upisao 74 nastupa, traženi iskorak nije došao.

Pokušaj “novog početka” u Gironi završio je razočaranjem jer hrvatski vratar ondje nije dobio ni minute, ostavši u sjeni Argentinca Paula Gazzanige. U tom trenutku postalo je jasno da je promjena nužna.

U Dinamu ga čeka poznat scenarij, status prvog vratara i povratak u sredinu u kojoj je godinama bio oslonac momčadi. Dosadašnjih 293 nastupa u modrom dresu sada će dobiti nastavak, a Livaković će imati priliku ponovno graditi formu i samopouzdanje.

Nedostatak minutaže počeo je ugrožavati i njegovu poziciju u hrvatskoj reprezentaciji, no povratkom na Maksimir poslao je jasnu poruku.

