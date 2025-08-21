Đalović: 'Teško je s tribine voditi, iako se bolje vidi! Falio nam je drugi gol, ali neću se žaliti'

Rijeka je na Rujevici u prvoj utakmici play-offa Europske lige svladala PAOK 1-0 golom Luke Menala u 39. minuti.

Uzvratna utakmica je za tjedan dana u Solunu. Prolaz dalje donio bi Rijeci 3,6 milijuna eura i još osam utakmica u EL, odnosno četiri na domaćem terenu. Eventualno ispadanje Rijeci bi donijelo 3,1 milijuna eura i šest utakmica u KL.

"Velika pobjeda. Moji igrači su danas pokazali da mogu igrati protiv ozbiljnih momčadi. Bili smo disciplinirani. U drugom poluvremenu nismo dali PAOK-u nijednu šansu. Imamo dobru zalihu za revanš. Moramo se tamo postaviti jako i muški. Nemamo vremena za odmor, sad nas čeka Varaždin", rekao je za MAXSport trener Rijeke Radomir Đalović koji je utakmicu pratio s tribina zbog žutih kartona, a momčad su s klupe vodili Davor Landeka i Igor Čagalj:

Hrabri i pametni

"Teško je bilo pratiti s tribine iako se zapravo sve puno bolje vidi. Htio sam nešto prenijeti, ali nisam mogao. Moji suradnici su odradili sjajan posao. Ušli smo hrabro u utakmicu. Bili smo hrabri i pametni. Zadovoljan sam. Nedostajao nam je drugi gol da zaokružimo sve to. Ali, neću se žaliti na pobjedu od 1-0. U drugom dijelu smo bili stabilni u obrani. Večeras trebamo zaboraviti tu pobjedu i okrenuti se Varaždinu. Pričat ćemo o Toumbi poslije. Najbitnije je kakvi ćemo mi biti. Bit će pritisak, ali mislim da imamo kvalitetu. Ako zabijemo jedan gol, oni su u velikom problemu."

POGLEDAJTE VIDEO: Darko Raić-Sudar: 'Rijeka nikome na Rujevici neće priznati da je favorit'