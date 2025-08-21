NIJE IŠLO /

Zrinjski pao protiv Utrechta, ali svi pričaju o ovoj spornoj odluci VAR-a
Foto: Denis Kapetanovic/pixsell

Uzvratni susret igra se za tjedan dana u Utrechtu...

21.8.2025.
22:22
HINA
Denis Kapetanovic/pixsell
Nogometaši Zrinjskog iz Mostara izgubili su na svom terenu od nizozemskog Utrechta 0-2 u prvom susretu doigravanja za Europsku ligu. 

Zrinjski je u prvome dijelu igre bio bolja momčad protiv favoriziranog Utrechta, a igrači Igora Štimca zadavali su muke Nizozemcima i kreirali nekoliko ozbiljnih prigoda. 

Ipak, momčad Utrechta povela je u 39. minuti susreta kada je s 11 metara bio precizan David Min. Sudac Georgi Kabakov je na signaliziranje VAR-a dosudio najstrožu kaznu iako je ruka Petra Mamića bila na travnjaku. Drugi gol postigao je Jensen u 85. minuti susreta nakon sjajnog protuudara gostiju. 

Uzvratni susret igra se za tjedan dana u Utrechtu. 

Ako i ispadne od Utrechta, momčad Igora Štimca osigurala je sudjelovanje u Konferencijskoj ligi. 

ZrinjskiIgor štimacUtrechtMostar
Zrinjski pao protiv Utrechta, ali svi pričaju o ovoj spornoj odluci VAR-a