Španjolci poludjeli za Brekalom: Pogledajte kako su ga predstavili

Hrvatski reprezentativac (27) napustio je Fiorentinu i bez odštete potpisao za španjolskog prvoligaša. Talijani nisu računali na njega, pa je Brekalo dugo tražio novu sredinu i konačno je pronašao u povratniku u La Ligu nakon 24 godine.

Oviedo ga je predstavio na kreativan način, objavivši video inspiriran serijom Breaking Bad uz natpis „Brekalo Blue“.

Brekalo je prošlu sezonu proveo na posudbi u Kasimpasi (4 gola, 2 asistencije), a prije toga u Hajduku (2 gola, 8 asistencija). U karijeri je nosio dres Wolfsburga, Stuttgarta i Torina, a iz Dinama je 2016. otišao za 10 milijuna eura.

Oviedo je sezonu otvorio porazom 2:0 od Villarreala, a Brekalo će biti peti Hrvat u povijesti kluba, nakon Gračana, Jankovića, Jerkana i Prosinečkog.

