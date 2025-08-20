SELI U LIGU PETICE /

Josip Brekalo ima novi klub: Fiorentina će ga pustiti besplatno

Josip Brekalo ima novi klub: Fiorentina će ga pustiti besplatno
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Njegov aktualni klub, talijanska Fiorentina, pustit če ga besplatno budući da više nije u njenim planovima, a on bi već ovoga tjedna trebao odraditi liječnički pregled u Španjolskoj

20.8.2025.
18:21
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Josip Brekalo pronašao je novi klub. Kako piše najpoznatiji transfer insajder na svijetu, Fabrizio Romano, 27-godišnji krilni napadač postat će novi član novopečenog španjolskog prvoligaša Real Ovieda.

Njegov aktualni klub, talijanska Fiorentina, pustit če ga besplatno budući da više nije u njenim planovima, a on bi već ovoga tjedna trebao odraditi liječnički pregled u Španjolskoj. Real Oviedo se ove sezone vratio u elitni rang španjolskog nogometa nakon 24 godine provedene u nižim ligama, a 2003. bili su izbačeni čak i u četvrtu ligu zbog financijskih problema. Dres ovog kluba već su nosili i Nikola Jerkan, Robert Prosinečki, Nenad Gračan i Janko Janković.

 

 

Brekalo je u Fiorentinu stigao 2023. iz Wolfsburga za 1.7 milijuna eura. Njemački klub doveo ga je iz Dinama još kao tinejdžera 2016. za 10 milijuna eura. Prošlu sezonu proveo je na posudbi u turskoj Kasimpasi, a nosio je još i dresove Hajduka i Torina. Za hrvatsku reprezentaciju je postigao četiri pogotka u 35 nastupa. 

Josip BrekaloFiorentinaReal Oviedo
