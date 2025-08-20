Grci na Rujevicu stižu puni samopouzdanja: 'Bez obzira koliko je Rijeka dobra, mi smo bolji'

Rijeka u četvrtak od 20:45 na Rujevici protiv PAOK-a igra prvu utakmicu play-offa Europske lige.

Gosti iz Grčke stižu u Rijeku kao favoriti, a njihov trener Razvan Lucescu ovako je najvaio okršaj.

"Moramo očekivati tešku utakmicu i dobar nogomet protivnika. Svaki trener želi vjerovati da će njegova momčad iz utakmice u utakmicu biti sve bolja. Igrači su ovaj tjedan odradili dobre trening, nastojimo usvojiti radnički mentalitet i natjecateljski duh, a onda ga prezentirati na terenu. Rijeka je prošle sezone osvojila naslov hrvatskog prvaka, moramo očekivati kvalitetnu momčad. Cilj je, naravno, pobijediti. Očekujem da će obje utakmice biti zanimljive", rekao je Lucescu pa nastavio:

"Teren će sve pokazati, no moramo biti spremni na Rijekin stil igre. Oni imaju igrače koji nastoje dominirati terenom, moramo kontrolirati situacije s loptom u nogama i biti usredotočeni na svaku moguću opasnost."

O tome osjeća li pritisak kao favorit.

"U PAOK-u uvijek postoji pritisak, čak i kad posjetiš klupsku kuhinju. Toumba je sjajan stadion s gromoglasnim navijačima, naravno da postoji pritisak, kao što će postojati i u gostima. No, kvalitetne igre i rezultati mogu nam donijeti samopouzdanje."

'Naše prvenstvo još nije startalo'

Rijeka, za razliku od PAOK-a već igra hrvatsko prvenstvo.

"Naše prvenstvo još nije startalo, sve grčke momčadi u Europi se suočavaju s protivnicima koji su već u određenom natjecateljskom ritmu. To stvari čini kompliciranima. No, pokušat ćemo prevladati sve prepreke i plasirati se u Europsku ligu."

Na presici je sudjelovao i Suali Meite, francuski veznjak koji je ovog ljeta stigao iz Benfice za milijun eura.

"Veselim se nadolazećoj utakmici. Rijeka je dobra momčad, ali mislim da smo se kvalitetno pripremili i da u goste stižemo po dobar rezultat. Znamo da, u slučaj poraza, idemo u Konferencijsku ligu, ali to nije naš cilj. Želimo samo Europsku ligu jer ipak se radi o višoj razini i boljem natjecanju, a uvjereni smo da zaslužujemo biti tamo. Siguran sam da smo bolji od Rijeke, bez obzira koliko je to dobra momčad."

