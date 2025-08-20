Dinamo se barem nakratko riješio skupog promašaja: Karijeru nastavlja u Americi

Dinamo više manje cijelo ljeto pokušava poslati Kolumbijca Juana Cordobu u neki drugi klub. 22-godišnji ofenzivac stigao je prošle ljeto na Mkasimir gdje su se od njega očekivale velike stvari što potvrđuje i odšteta plaćena za njega (2.1 milijuna eura), ali on ih nikada nije opravdao. Na njega se ne računa još od ožujka ove godine, a čini se kako će ga Modri poslati na posudbu.

Tako javljaju 24sata koji tvrde kako je zagrebački Dinamo sve dogovorio s Dynamom iz Houstona gdje bi Cordoba trebao provesti sljedećih godinu dana na posudbi. Kolumbijac je već bio vrlo blizu prelaska u španjolskog drugoligaša Sporting Gijon, no taj je posao propao u zadnji čas.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Cordoba je za Dinamo prošle sezone upisao 17 nastupa, ali u samo sedam utakmica je bio starter, a kroz cijelu sezonu skupio je samo 754 minute provedene na terenu. Uspio je zabiti dva pogotka i asistirati za tri, ali ni u jednom se trenutku nije nametnuo kao standardni prvotimac, a u posljednjih deset ligaških kola prošle sezone nije proveo ni minute na terenu.

