Đalović na udaru navijača uoči ključne utakmice: 'Radomire, ti si baš sado mazo tip...'
Navijači Rijeke nisu sretni odlukom Radomira Đalovića
Aktualni hrvatski prvak Rijeka u utorak (20.45) na Rujevici dočekuje grčki PAOK u prvoj utakmici play-offa Europske lige. Osigurali su jeseni u Europi bar u Konferencijskoj ligi, no trener Rijeke Radimir Đalović vjeruje da mogu do plasmana u drugo po snazi europsko klupsko natjecanje.
Ako večeras pobijede, bit će korak bliže skupini Europske lige. Uzvrat je za tjedan dana u Solunu.
Sat vremena prije utakmice stigle su i službene postave, a s prvih 11 Rijeke navijači hrvatskog prvaka baš nisu bili zadovoljni i napali su trenera Đalovića.
Neke od komentara navijača s Facebook objave Rijeke prenosimo u nastavku:
"Kaže 'ajmo ponoviti drugo poluvrijeme protiv Dinama i onda ova postava..."
"Ovome znaš 20 dana ranije tko igra"
"I opet doma igramo bez napadača, ma daj Đale idi ća,ti si svoje dao i tu nema napretka."
"Opet bez centarfora?!"
"Radomire ti si baš sado mazo tip..."
