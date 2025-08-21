Đalović na udaru navijača uoči ključne utakmice: 'Radomire, ti si baš sado mazo tip...'

Aktualni hrvatski prvak Rijeka u utorak (20.45) na Rujevici dočekuje grčki PAOK u prvoj utakmici play-offa Europske lige. Osigurali su jeseni u Europi bar u Konferencijskoj ligi, no trener Rijeke Radimir Đalović vjeruje da mogu do plasmana u drugo po snazi europsko klupsko natjecanje.

Ako večeras pobijede, bit će korak bliže skupini Europske lige. Uzvrat je za tjedan dana u Solunu.

Sat vremena prije utakmice stigle su i službene postave, a s prvih 11 Rijeke navijači hrvatskog prvaka baš nisu bili zadovoljni i napali su trenera Đalovića.

Neke od komentara navijača s Facebook objave Rijeke prenosimo u nastavku:

"Kaže 'ajmo ponoviti drugo poluvrijeme protiv Dinama i onda ova postava..."

"Ovome znaš 20 dana ranije tko igra"

"I opet doma igramo bez napadača, ma daj Đale idi ća,ti si svoje dao i tu nema napretka."

"Opet bez centarfora?!"

"Radomire ti si baš sado mazo tip..."

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka na svojoj Rujevici protiv PAOK-a u play-offu Europske lige