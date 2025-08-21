Dirljiva odluka kluba koji je stvorio Nikolu Pokrivača: Evo kako će ga zauvijek pamtiti

Nogometni klub Bratstvo Jurovec iz Međimurja odlučio je počastiti svog najpoznatijeg mladog nogometaša. 23. kolovoza bit će svečano otvoren Sportski park Nikola Pokrivač, u znak sjećanja na tragično preminulog hrvatskog reprezentativca koji je upravo u ovom klubu napravio prve nogometne korake.

Svečanosti će prisustvovati savjetnik predsjednika za sport Tomislav Paškalin, predstavnik HNS-a Zorislav Srebrić, međimurski župan Matija Posavec, te obitelj Nikole Pokrivača. Njegova kćer otkrit će spomen-ploču, a nakon toga predviđene su prijateljske utakmice i glazbeni program.

Pokrivač je stradao 18. travnja 2025. u prometnoj nesreći u Karlovcu dok se vraćao s treninga. Sudar se dogodio zbog pretjecanja preko pune linije, a od njega su se emotivno oprostili brojni prijatelji i kolege. Sada mu i njegov prvi klub odaje počast, ostavljajući trajni znak uspomene na njegovu karijeru i život.

