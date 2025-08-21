Morate vidjeti kako rumunjski 'Copperfield' izvlači kuglice: Navijači vrište da je ždrijeb Kupa namješten

Video izvlačenja doigravanja Rumunjskog nogometnog kupa postao je viralan nakon što su navijači uočili uznemirujuće miješanje kuglica.

Umjesto istinskog miješanja, jedna loptica je jedva pomaknuta, držana na mjestu dok konačno nije izvučena - čime je izvučen par Farul Constanţa - Corvinul.

Na videu je jasno vidljivo kako jedan od dvojice zasluženih za izvlačenje drži kuglicu lijevom rukom, dok se pretvara da miješa ostale kuglice desnom rukom. Na kraju uzme onu koju je cijelo vrijeme držao u lijevoj ruci.

Tragerea la sorți din Cupa României a fost măsluită de FRF. Corupție și hoție la toate nivelurile. Demisia FRF! pic.twitter.com/yqzSbSRJqd — România informată corect (@informatacorect) August 20, 2025

