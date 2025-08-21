INTRIGA NEVINE RUKE /

Morate vidjeti kako rumunjski 'Copperfield' izvlači kuglice: Navijači vrište da je ždrijeb Kupa namješten

Foto: Screenshot

Drži kuglicu lijevom rukom, dok se pretvara da miješa ostale kuglice desnom rukom

21.8.2025.
17:13
Video izvlačenja doigravanja Rumunjskog nogometnog kupa postao je viralan nakon što su navijači uočili uznemirujuće miješanje kuglica. 

Umjesto istinskog miješanja, jedna loptica je jedva pomaknuta, držana na mjestu dok konačno nije izvučena - čime je izvučen par Farul Constanţa - Corvinul.

Na videu je jasno vidljivo kako jedan od dvojice zasluženih za izvlačenje drži kuglicu lijevom rukom, dok se pretvara da miješa ostale kuglice desnom rukom. Na kraju uzme onu koju je cijelo vrijeme držao u lijevoj ruci.

