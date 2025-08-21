HNS odredio suce: Pogledajte tko sudi Dinamu te derbi Osijeka i Hajduka

Vodeća osoba za suce u HNL-u, Bertrand Layec, odredio je imena sudaca za sve utakmice nadolazećeg, četvrtog kola SuperSport HNL-a. Ljubitelje domaćeg nogometa očekuje uzbudljiv vikend s nekoliko vrlo zanimljivih dvoboja, uključujući i veliki derbi Osijeka i Hajduka.

Kolo otvara dvoboj u Vinkovcima

U petak u 20 sati na stadionu u Vinkovcima snage će odmjeriti Vukovar 1991 i Gorica. Glavni sudac bit će Oliver Romić, a pomagati će mu Dario Kolarević i Marko Reljan. Kontrolu iz VAR sobe imat će Fran Jović.

Subota: Dinamo čeka Istru, Belupo protiv Lokomotive

Subotnji program počinje u 18:45 u Koprivnici gdje Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu. Pravdu dijeli Dario Bel, uz pomoćnike Dina Kneza i Darija Đerđa, dok će VAR nadgledati Tihomir Pejin.

Najzanimljivija utakmica dana bit će na Maksimiru. Dinamo u 21 sat dočekuje Istru, a glavni sudac dvoboja je Duje Strukan. Njegovi pomoćnici su Dujo Sarić i Vice Vidović, dok će u VAR sobi biti Ivan Bebek. Posebnu pozornost privlači i činjenica da je četvrti sudac Igor Pajač, koji je prošlog kola bio u središtu kritika Osječana zbog svojih odluka.

Nedjelja: Derbi u Osijeku, Rijeka zatvara kolo

Nedjelja nam donosi veliki dvoboj između Osijeka i Hajduka na Opus Areni, s početkom u 18:30. Derbi će suditi Patrik Pavlešić, asistirat će mu Luka Pajić i Ivan Starčević, dok će u VAR sobi biti Ante Čulina.

Kolo završava u Rijeci, gdje u 21 sat na Rujevici domaćin Rijeka dočekuje Varaždin. Glavni sudac bit će Ante Terzić, pomoćnici Bojan Zobenica i Marko Maloča, a nadgledanje iz VAR sobe povjereno je Ivanu Matiću.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se sve točno mijenja? Kako će izgledati izborni proces i hoće li navijači moći naknadno mijenjati statut?