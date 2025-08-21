Pročitajte emotivnu objavu koju je Zajec posvetio Bobanu: Navijači Plavih oduševljeni

Novi statut stavio je Dinamo tamo gdje su ga mnogi već dugo priželjkivali, a dan nakon što je na Facebooku poručio da se više neće kandidirati za predsjednika, Velimir Zajec ponovno se oglasio na istoj društvenoj mreži.

Imao je što Zajec poručiti Zvonimiru Bobanu.

"Zvone. Veže nas puno toga, dosta toga i neispričanog u mojoj biografiji. A sada imamo i novo poglavlje oko Dinama u 2025. godini, vraćenog narodu", počeo je Zajec pa nastavio:

"Zvone je prvi glasno podržao moju kandidaturu prije godinu i pol dana, bio redovna podrška kad god je trebalo, pristao je potom i doći u klub i pomoći. Posebno sam ponosan što je tu s nama jer kad je Dinamo u pitanju i kod njega je emocija na prvom mjestu...", napisao je Zajec uz fotografiju na kojoj su njih dvojica zagrljeni.

Foto: Screenshot/Facebook

POGLEDAJTE VIDEO: Što se sve točno mijenja? Kako će izgledati izborni proces i hoće li navijači moći naknadno mijenjati statut?