Golmanica Chelseaja zaludjela društvene mreže: Morali ugasiti komentare na objavi

Golmanica Chelseaja Rebecca Spencer posljednjih je dana postala prava zvijezda društvenih mreža. Nakon što je klub na TikToku objavio video s njezinog treninga, u kojem se istaknula atraktivnim obranama, objava je u kratkom roku postala viralna. Snimka je prikupila više od 700.000 lajkova, a ukupno ju je pogledalo čak 8,4 milijuna ljudi.

Komentari su se nizali nevjerojatnom brzinom – bilo je simpatičnih poruka navijača, ali i onih neobičnih i pretjeranih. Neki su Spencer nudili brak, drugi su je pozivali na večeru, dok su treći tvrdili da će upravo zbog nje početi navijati za Chelsea. No, s porastom popularnosti pojavila se i druga strana medalje – dio komentara bio je neukusan, a broj poruka potpuno se oteo kontroli.

Upravo zato je klub odlučio ugasiti opciju komentiranja, kako bi smirio situaciju i zaštitio svoju igračicu.

Rebecca Spencer nije nova u Chelseaju – 34-godišnja vratarka već je branila boje londonskog kluba između 2016. i 2018. godine, a ovog ljeta potpisala je jednogodišnji ugovor uz mogućnost produženja. Osim bogatog iskustva u Women’s Super League, Spencer je i reprezentativka Jamajke, što dodatno potvrđuje njezinu kvalitetu i međunarodni ugled.

Nakon službene potvrde povratka, sama igračica izjavila je kako je presretna što se vraća u klub koji smatra svojim domom. 'Imamo nevjerojatne navijače i veselim se što ću ponovno biti dio ove obitelji,' poručila je.

Njezin povratak na Stamford Bridge već je privukao veliku pažnju, a čini se da će Spencer u nadolazećoj sezoni biti jednako važna na travnjaku – koliko i na društvenim mrežama.