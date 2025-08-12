Navijači Shelbournea ukrali show: Pogledajte kako su se duhovito sjetili Hajduka

U uzvratnom susretu 3. pretkola Europske lige nogometaši Rijeke su u Dublinu svladali Shelbourne s 3-1 i prošli dalje s ukupnim rezultatom 4-3. U prvom susretu u Rijeci slavili su Irci s 2-1.

Pogotke su za Riječane postigli Toni Fruk (33), Tiago Dantas (73) i Ante Oreč (90), a za Shelbourne je pogodio Ademipo Odubeko (85pen).

Podsjetimo, Shelbourne je Hajduku priredio sramotu 2004. godine. Bio je to dvoboj drugog pretkola Lige prvaka u kojemu su Splićani u prvoj utakmici slavili 3-2 na Poljudu pred 10.000 gledatelja, a onda izgubili 2-0 na Tolka Parku i ispali. Navijači su se prisjetili te 2004. godine i u ovoj utakmici protiv Rijeke transparentom Spirit of '04.

Rijeka je ovom pobjedom osigurala jesen u Europi. U playoffu Europske lige igrat će protiv boljeg iz dvoboja austrijskog Wolfsbergera i grčkog PAOK-a (0-0), a ako prođu, igrat će u osam utakmica Europskoj ligi. Ukoliko ispadnu u playoffu, Riječani će završiti u ligaškoj fazi Konferencijske lige.

Hrvatski prvak je uspio nadoknaditi poraz s Rujevice u prvoj utakmici, te su dokazali da su bolja momčad od irskog prvaka. U sastav se vratila prva zvijezda Toni Fruk i Rijeka je izgledala puno bolje negoli u prvom susretu. S dva dalekometna gola Fruka i Dantasa Rijeka je povela s 2-0, primila gol pet minuta prije kraja iz penala, da bi branič Ante Oreč u 90. minuti zabio za prolaz.

U prvom poluvremenu se nije vidio spektakularan nogomet, ali je Rijeka uspjela zabiti u 33. minuti. Fruk je uputio udarac iz daljine i pogodio sami kut, te iznenadio irskog vratara. U nastavku je hrvatski prvaka krenuo po drugi gol, a u 40. minuti Petrović je nakon udarca s kuta neometan pucao glavom, ali je promašio vrata.

Drugi dio je započeo prilikom irskog prvaka, ali je Ademipo Odubek pucao pokraj gola, a u 69. minuti se u prilici našao Fruk, ali i njegov pokušaj odlazi pored vrata.

U 73. minuti Rijeka je postigla i drugi gol i to jedan od najljepših ove sezone. Portugalac Tiago Dantas je preciznim udarcem s čak 30 metara pogodio same rašlje.

Riječani ipak nisu izdržali jer su u 85. minuti primili gol. Ante Oreč je srušio u kaznenom prostoru Martina, a nakon VAR provjere Shelbourne je dobio penal iz kojeg je Ademipo Odubeko vratio nadu Ircima.

Utakmica ipak nije otišla u produžetke jer se u 90. minuti Oreč golom iskupio za napravljeni penal. Branič Rijeke se najbolje snašao u kaznenom prostoru i iz okreta pogodio sami kut gola, te donio Rijeci europsku jesen.