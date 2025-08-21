Rijeka u velikom play-offu: Može li hrvatski prvak protiv PAOK-a do grupne faze Europske lige?

Rijeka - PAOK

0 - 0

Rijeka na Rujevici od 20:45 protiv PAOK-a igra prvu utakmicu play-offa Europske lige.

Bolji iz dvomeča plasirat će se u grupnu fazu Europske lige, a poraženi će u grupnu fazu Konferencijske lige. Prolaz dalje donio bi Rijeci 3,6 milijuna eura i još osam utakmica u EL, odnosno četiri na domaćem terenu. Eventualno ispadanje Rijeci bi donijelo 3,1 milijuna eura i šest utakmica u KL.

Trener Rijeke Radomir Đalović na konferenciji za medije potvrdio je da, osim beka Ante Oreča zbog kartona i stopera Mile Škorića zbog ozljede, na raspolaganju neće biti ni veznjak Dominic Jankov zbog smrtnog slučaja u obitelji. PAOK je kompletan, a to znači da su mogući nastupi Dejana Lovrena i Luke Ivanušeca.

Glavni sudac je Ivan Kružliak iz Slovačke. Pomoćnici su Branislav Hancko i Jan Pozor, obojica iz Slovačke. Četvrti sudac je Peter Kralović. VAR je Michael Fabbri iz Italije, a AVAR je Boris Marhefka iz Slovačke.

