Golijada u Danskoj: Briljantna predstava Hrvata koji je trebao doći u Hajduk
Nogometaši danskog Midtjyllanda korak su do plasmana u Europsku ligu nakon što su u prvom susretu play-offa pobijedili finski KuPS sa 4-0.
Golove za danski sastav zabili su Adam Buksa (15), Dario Osorio (19) i Junior Brumado (80, 90+1).
U domaćim redovima je cijeli susret odigrao hrvatski stoper Martin Erlić koji je u 71. minuti zaradi žuti karton.
Erlić je u Dansku preselio ovoga ljeta nakon što je prošlu sezonu igrao za Bolognu. Tijekom karijere nosio je i dres Spezije, Sassuola i Sudtirola.
Uzvratni susret je 28. kolovoza u Kuopiju.
