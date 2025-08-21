Osramotili Hajduk, a sada doživjeli debakl! Pogledajte rezultat

Albanski Dinamo City, klub koji je u trećem pretkolu Konferencijske lige izbacio Hajduk nakon dramatičnih produžetaka, sada je pred ispadanjem.

U prvoj utakmici play-offa Poljska Jagiellonia deklasirala ih je s uvjerljivih 3:0, praktički osiguravši prolaz dalje.

Poljski predstavnik poveo je već u 12. minuti preko španjolskog veterana Jesúsa Imaza, a prednost je povećao Afimico Pululu u 34. minuti. Početkom drugog dijela Norbert Wojtuszek postavlja konačnih 3:0 i Poljacima otvara širom vrata grupne faze. Teško je očekivati da će albanski predstavnik uspjeti nadoknaditi rezultat u drugoj utakmici i tako ostvariti plasman u grupu.

POGLEDAJTE VIDEO: McKenna otkrio detalj zbog kojeg je došao u Dinamo: 'Boban je razgovarao s mojoj djevojkom'