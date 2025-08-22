Trener PAOK-a samouvjeren nakon Rujevice: 'Na Toumbi će biti drugačija priča!'

Nogometaši Rijeke napravili su veliki korak prema skupinama Europa lige pobjedom 1:0 nad PAOK-om na Rujevici. Junak dvoboja bio je Luka Menalo, koji je u 39. minuti glavom pogodio nakon ubačaja Nike Jankovića iz prekida.

Trener PAOK-a Razvan Lucescu priznao je razočaranje nakon poraza:

"Bila je to izjednačena utakmica, ali primili smo gol iz prekida i napravili previše jednostavnih pogrešaka. Falilo nam je samopouzdanja na ovakvom terenu i pred ovakvim navijačima," rekao je.

Rumunjski strateg pohvalio je Rijeku i atmosferu na Rujevici:

"Stadion stvara pritisak, teško je igrati ovdje. Rijeka je kvalitetna momčad i zaslužila je pobjedu, ali vjerujem da će u Solunu biti drugačija priča."

Uzvrat se igra u Grčkoj, gdje će PAOK pokušati nadoknaditi zaostatak i izboriti prolazak u skupinu.

POGLEDAJTE VIDEO: McKenna otkrio detalj zbog kojeg je došao u Dinamo: 'Boban je razgovarao s mojom djevojkom'