Ivanušec zamalo šokirao Rujevicu: 'Nije htjela ući, nadam se da hoće na Toumbi'

Rijeka je na Rujevici u prvoj utakmici play-offa Europske lige svladala PAOK 1-0 golom Luke Menala u 39. minuti.

Odličnu je utakmicu za goste odigrao Luka Ivanušec, koji je u 20. minuti kofd rezultata 0-0 zatresao prečku.

"Znali smo da će biti teška utakmica. Na kraju su jedan prekid i jedan detalj preusudili. Izjednačena utakmica, ali čestitke Rijeci i vidimo se na uzvratu. Bili su dobri, mi smo imali šanse, a i oni svoje i to je to. Imao sam taj dobar udarac, ali pogodio sam prečku. Nije htjela ući, nadam se da hoće na Toumbi. Kažem, rezultat je otvoren, imamo sad i tu utakmicu u prvenstvu, bit ćemo iskusniji. Osjetili smo sad i Rijeku, dobro ćemo se pripremiti i očekujem dobru utakmicu", rekao je Ivanušec za MAXSport.

Uzvratna utakmica je za tjedan dana u Solunu. Prolaz dalje donio bi Rijeci 3,6 milijuna eura i još osam utakmica u EL, odnosno četiri na domaćem terenu. Eventualno ispadanje Rijeci bi donijelo 3,1 milijuna eura i šest utakmica u KL.

POGLEDAJTE VIDEO: Darko Raić-Sudar: 'Rijeka nikome na Rujevici neće priznati da je favorit'