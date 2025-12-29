Olimpijski plivač Peaty uzeo prezime supruge nakon vjenčanja

Adam Peaty (31), britanski olimpijski plivač i višestruki svjetski prvak, proteklog se vikenda vjenčao s Holly Ramsay (25), influencericom i kćeri slavnog chefa. Iako je ceremonija bila raskošna, slavlje je zasjenila ozbiljna obiteljska svađa koja već mjesecima prati par.

Svečanost uz izostanak Adamove obitelji

Vjenčanje je održano u subotu, 27. prosinca, u poznatoj opatiji Bath, a među uzvanicima je bio i Gordon Ramsay (59), svjetski poznati chef i televizijska zvijezda. S Adamove strane obitelji, međutim, pojavila se samo njegova sestra Bethany, dok su roditelji i ostali bliski članovi obitelji bili primjetno odsutni, piše DailyMail.

Neočekivan potez nakon vjenčanja

Nedugo nakon ceremonije Peaty je na društvenim mrežama promijenio ime u Adam Ramsay Peaty, dodavši prezime svoje supruge. Taj je potez odmah izazvao pozornost javnosti i dodatno naglasio njegovu distancu prema vlastitoj obitelji, s kojom je u javnom sukobu.

Usporedbe s Beckhamovima

Britanski mediji povukli su paralelu s Brooklynom Beckhamom, koji je prije nekoliko godina svom prezimenu dodao i prezime supruge Nicole Peltz, također u razdoblju zategnutih obiteljskih odnosa. Sličnosti u obiteljskim nesuglasicama dodatno su potaknule rasprave u javnosti.

Majčina bolna ispovijest

Sukobi u obitelji Peaty, prema pisanju britanskih tabloida, započeli su još u rujnu 2024., kada šira obitelj nije bila pozvana na zaručničku zabavu. Adamova majka Caroline Peaty (60) izjavila je za britanske medije da se osjeća duboko povrijeđeno, istaknuvši kako joj je ovo prvi Božić bez okupljene obitelji te da je zbog vjenčanja došlo do ozbiljnog raskola.

