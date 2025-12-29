Nakon prekida u stanu pronašao neobičan predmet: Sumnja da je na njega bačena kletva

Muškarac iz Srbije, koji je nedavno prekinuo vezu, ostao je zatečen neobičnim predmetom koji je pronašao u svom stanu. Čisteći prostor nekoliko mjeseci nakon prekida, kod ulaznih vrata uočio je bijelu tkaninu presavijenu na pola i ručno zašivenu po sredini, s ušivenim smajlićem. Kako tvrdi, predmet ne pripada nikome iz njegove obitelji i nema ideju čemu služi.

Sumnja na 'nešto više'

Zbunjeni muškarac odlučio je odgovor potražiti na Redditu, gdje je detaljno opisao pronalazak i priznao da mu je prva pomisao bila da se radi o nekoj vrsti kletve ili amajlije. Istaknuo je kako tkanina izgleda poput futrole ili torbice, ali da joj je sredina potpuno zašivena, zbog čega nema očitu namjenu. Dodao je i kako sumnja da je predmet u stanu ostavila bivša djevojka prilikom dolaska po svoje stvari.

Reakcije s društvenih mreža

Umjesto konkretnih odgovora, ispod objave dočekali su ga uglavnom šaljivi komentari. Korisnici su se našalili da predmet služi za brisanje prašine, čišćenje sifona ili da ga jednostavno baci. Među brojnim komentarima izdvojio se i jedan koji je ponudio drugačiji pristup. Autor je poručio kako zapravo nije presudno radi li se o uroku ili ne, već činjenica da je netko predmet ostavio s određenom namjerom. Prema njegovu mišljenju, poruka koju takav čin nosi važnija je od samog predmeta.

