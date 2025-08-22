Boysi će ovako obilježiti izglasavanje novog Statuta: Poslali su poruku i uputu svim navijačima

Bad Blue Boysi na nadolazećoj utakmici Dinama, u subotu protiv Istre na Maksimiru, obilježit će koreografijom izglasavanje novog statuta koji omogućava potpunu demokratizaciju kluba.

Boysi su se za takav Statut dugo borili, a sada, kada je izglasan na ovotjednoj sjednici Skupštine, namjeravaju ga obilježiti na tribini.

Tim povodom su poslali priopćenje na svojem telegram kanalu kojega prenosimo u cijelosti.

"Sjever će na sutrašnjoj utakmici (Istra, 21.00) koreografijom obilježiti povijesno izglasavanje novog klupskog Statuta čime je i formalno stavljena točka na kraj dugogodišnje borbe navijača Dinama.

Sve koji dolaze na sjevernu tribinu pozivamo da na svojim mjestima budu najkasnije sat vremena prije početka utakmice kako bi se koreografija uspješno izvela!", objavili su Boysi.

