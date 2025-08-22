Dinamo igra prvu utakmicu nakon izglasavanja novog Statuta: 'Uskoro ćemo dobiti i reprezentativca'

Dinamo u subotu (21.00) na svom Maksimiru protiv Istre igra utakmicu 4. kola Supersport HNL-a, a susret je u petak najavio trener Plavih Mario Kovačević.

Prva je to utakmica nakon izglasavanja novog Statuta Dinama koji omogućava potpunu demokratizaciju kluba, a Bad Blue Boysi tim su povodom najavili posebnu koreografiju.

"U ugodnoj atmosferi radimo nakon tri pobjede. Moram pohvaliti igrače da jako dobro rade. Moramo još neke stvari popraviti. Nemamo teških ozljeda, vraćaju se Théophile i Čavlina, a nema Nike Galešića i Pierre-Gabriela. Konkurencija za početnih 11 je jaka. Istra dolazi puna samopouzdanja i želi pobijediti, ali ja vjerujem u svoje igrače. Nas se pita, a misao vodilja je prvo poluvrijeme protiv Rijeke i nadam se da to možemo ostvariti", rekao je Kovačević na početku.

"Najvažnije je da igrači daju sve od sebe. Borbenost je na maksimumu. U sve tri utakmice smo bili bolji i s te sam strane apsolutno zadovoljan. Kod igrača se vidi želja i to je najbitnije", rekao je pa odgovorio na pitanje kakva je situacija s desnim bekom Pierre-Gabrielom za kojega se nagađa da bi mogao napustiti klub nakon što je pao u drugi plan:

"Pierre-Gabriel ima problema s ozljedom, u drugom je planu i vidjet ćemo što će biti s njim kad se vrati."

Dinamo na posljednjem popisu Zlatka Dalića nema ni jednog reprezentativca, prvi put od 2014. Kovačević vjeruje da će se to uskoro promijeniti.

"Ja vjerujem da ako ovako nastavimo, sljedeće reprezentativno okupljanje ćemo sigurno imati igrača. Mijenjali smo puno njih u momčadi, ali, koliko vidim, velik broj igrača sada u reprezentaciji je prošao kroz Dinamo. Ponavljam, ako ovako nastavimo, vjerujem da ćemo uskoro dobiti reprezentativca", zaključio je.

