Pierre-Gabriel pred odlaskom iz Dinama? Evo što stoji iza velikog iznenađenja

Francuski desni bek Ronaël Pierre-Gabriel mogao bi do kraja prijelaznog roka napustiti Dinamo, piše Germanijak.

Pierre-Gabriel je pao u drugi plan nakon dolaska Morisa Valinčića, koji je oduševio na startu ove sezone.

Sada je Francuz, koji još nije odigrao ni minute u novoj sezoni, u teškoj situaciji. U Osijeku je bio na klupi i zbog ozljeda je propustio sljedeće dvije utakmice i propustit će i subotnju protiv Istre.

Navodno ozbiljno razmišlja o odlasku s Maksimira, a Germanijak piše da mu u Dinamu neće raditi probleme ako zatraži odlazak.

"Po jednoj glasini čak već i postoji klub koji je za njega zainteresiran i moguć je dogovor, ako igrač bude zadovoljan svojim uvjetima", objavio je Germanijak.

