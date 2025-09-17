Po drugog sina pred bolnicu došli BMW-om: Fani nosila pozlaćene naočale, a Kerum košulju koja mu je broj mala

Prije 13 godina na današnji dan Željko Kerum (64) došao je u splitski KBC Firule po svoju partnericu Fani Horvat (41) i njihova novorođenog sina. U pratnji tada malog Frane i s buketima cvijeća, obitelj je iz bolnice otišla u BMW-u.

Foto: Tino Juric/pixsell

Nakon drugog sina Zvonimira, a u listopadu 2014. stigla im je i kći Eleonora.

Foto: Tino Juric/pixsell

Podsjećamo, Kerum i Fani upoznali su se 2004. godine, dok je on još bio u braku s Ankicom. Fani je tada imala 21 godinu, a njihova je veza isprva bila tajna. Sve se promijenilo 2009., kada je Kerum u televizijskom intervjuu priznao da su zajedno i da čekaju dijete, izjavivši kako napušta suprugu.

Ta je izjava obilježila početak njihove javne romanse koja je godinama punila novinske stupce. Par je kasnije svoju ljubav okrunio brakom u Rimu, na intimnoj ceremoniji s tek nekoliko uzvanika.

