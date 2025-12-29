Znate li tko je ovo u urnebesnom izdanju Grincha? 'Tiha noć? Ne dok sam ja tu!'

Glazbena ikona Céline Dion (57) priredila je svojim milijunima pratitelja na Instagramu nezaboravno iznenađenje na sam Badnjak kada se u potpunosti transformirala u Grincha, popularnog zelenog mrzitelja Božića, i nasmijala obožavatelje diljem svijeta.

Urnebesna transformacija

U kratkom videu, Céline Dion, neprepoznatljiva ispod zelene šminke i u prepoznatljivom kostimu Djeda Božićnjaka kakvog nosi Grinch, sjedi zavaljena u naslonjaču pokraj kamina. Savršeno sinkronizirajući usne s originalnim dijalogom iz filma "Kako je Grinch ukrao Božić", pjevačica na komičan način prikazuje Grinchev pretrpani raspored koji mu ne dopušta druženje. Cijela izvedba odiše humorom, od dramatičnih pokreta do izraza lica, a u jednom trenutku u krilu joj se pojavljuje i maleni pas, što je dodatno zabavilo gledatelje.

"Tiha noć? Ne dok sam ja tu...", napisala je duhovito u opisu videa, aludirajući na poznatu božićnu pjesmu i dajući do znanja da su kod nje blagdani sve samo ne tihi. Njezina neočekivana transformacija oduševila je pratitelje koji nisu navikli vidjeti "kraljicu balada" u ovakvom komičnom izdanju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Foto: Planet Photos/planet/profimedia

Povratak dive u punom sjaju

Ova simpatična objava ima i dublje značenje za njezine vjerne obožavatelje koji su posljednjih nekoliko godina s velikom pažnjom pratili njezinu hrabru borbu sa sindromom ukočene osobe (SPS), rijetkim neurološkim poremećajem. Nakon što se povukla s pozornice kako bi se posvetila liječenju, Céline je tijekom 2024. i 2025. godine pokazala nevjerojatnu snagu i otpornost.

Njezin povratak u javnost obilježili su emotivni trenuci, poput iznenadnog pojavljivanja na dodjeli nagrada Grammy, spektakularnog nastupa na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu te iznimno uspješnog dokumentarca "I Am: Céline Dion" koji je publici pružio intiman uvid u njezin život i zdravstvene izazove.

Foto: Profimedia

Obožavatelji su objavu dočekali s oduševljenjem, a komentari podrške i smijeha preplavili su njezin profil. "Celine nikad ne prestaje oduševljavati. Jednostavno je obožavam", napisala je jedna pratiteljica. Drugi su dodali: "Jednostavno si najbolja! Ovo je bilo urnebesno i tako sjajan dar od tebe nama, tvojim vjernim obožavateljima!". Mnogi su istaknuli kako je lijepo vidjeti je sretnu, nasmijanu i punu života.

Ovaj video nije samo još jedna blagdanska čestitka, već je snažna poruka o pobjedi duha i radosti življenja. Céline Dion je umjetnica koja se ne boji pokazati svoju ranjivu, ali i iznimno zabavnu stranu.

​