Bivši Modrićev trener želi Tudoru uzeti posao: 'Definitivno bih došao'

Gus Poyet, legendarni bivši urugvajski nogometaš koji se sada bavi trenerskim poslom, izrazio je želi postati novi trener Tottenhama, na čijoj klupi trenutno sjedi hrvatski stručnjak Igor Tudor.

Nezapamćena kriza

Situacija u Tottenhamu je alarmantna. Klub koji je prošle sezone pod vodstvom Angea Postecogloua osvojio Europsku ligu, sada se nalazi na 16. mjestu Premier lige, sa samo jednim bodom iznad zone ispadanja. Imenovanje Igora Tudora kao privremenog rješenja nakon otkaza Thomasu Franku pokazalo se kao promašaj. Tudor je u prve četiri utakmice upisao isto toliko poraza, uključujući debakl protiv Arsenala i težak poraz od Atletico Madrida (5:2) koji ih je doveo na rub ispadanja iz Lige prvaka. Momčad je bez pobjede u prvenstvu još od kraja prosinca, što utječe na atmosferu u svlačionici koja je navodno na najnižoj razini.

Gus Poyet, koji je , koji je bio dio stručnog stožera i u vrijeme dok je za Tottenham igrao Luka Modrić 'bez kočnice' je govorio o krizi u klubu. U razgovoru za GOAL, izjavio je kako bi ispadanje Tottenhama bio veći šok čak i od Leicesterovog osvajanja naslova prvaka.

"Nakon što su izgradili vrhunski stadion i trening kamp, mogućnost da ispadnu je nevjerojatna. Prošlogodišnje 17. mjesto bilo je nesreća. Ovo što se događa ove godine više nije nesreća, to je problem. Kad se počneš igrati s takvom situacijom, svašta se može dogoditi", upozorio je Poyet.

'Definitivno bih preuzeo Tottenham'

Poyet je potom i priznao da ga je iznenadila odluka uprave da u ovako delikatnoj situaciji dovede Tudora, trenera bez iskustva u Premier ligi.

Foto: Â©INPHO/Nikola Kristic/imago sportfotodienst/Profimedia

"Bio sam iznenađen imenovanjem Igora Tudora. Očekivao sam nekoga s puno iskustva u Premier ligi, nekoga poput Tima Sherwooda. Tudor je u utakmici protiv Arsenala izgledao šokirano, kao da je tek tada shvatio u što se upustio. Čini se da je dobio teži posao nego što je očekivao", poručio je.

Kako piše britanski The Sun, Urugvajac se nakon ove analize i otvoreno ponudio za klupu Spursa. "Kad bi me nazvali, definitivno bih otišao. Nema sumnje", ponudio je svoje usluge Poyet.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka želi još, evo što je Sanchez rekao uoči ključne utakmice