SJAJNA FORMA /

Naš reprezentativac je u službenoj momčadi tjedna Lige prvaka

Naš reprezentativac je u službenoj momčadi tjedna Lige prvaka
Foto: Pacific Press/Sipa USA/Profimedia

Bio je fantastičan na gostovanju kod još jednog našeg reprezentativca

12.3.2026.
18:00
Sportski.net
Pacific Press/Sipa USA/Profimedia
Nakon što su odigrane sve prve utakmice osmine finala Lige prvaka, UEFA je složila i momčad tjedna. 

Među 11 najboljih mjesto je našao i hrvatski reprezentativac Josip Stanišić koji je zabio prvi gol u uvjerljivoj 6:1 pobjedi kod Atalanta. 

Momčad kola prvih utakmica osmine finala Lige prvaka

Courtois (Real) - Stanišić (Bayen), Le Normand (Atletico), Andrich (Bayer), Jakobs (Galatasaray) - Valverde (Real), Lemina (Galatasaray), Brunstad Fet (Bodo/Glimt) - Olise (Bayern), Alvarez (Atletico), Kvaratskhelia (PSG)

U srijedu su odigrane četiri utakmice. Nogometaši madridskog Reala su pred svojim navijačima, uz sjajnu predstavu Urugvajca Federica Valverdea, pobijedili Manchester City s 3-0. Iako Real nije mogao računati na brojne svoje važne igrače i premda je prethodno  igrao vrlo loše u domaćem prvenstvu, opet je u Ligi prvaka izvukao ono najbolje od sebe i prilično se približio ukupnoj pobjedi protiv velikog rivala i četvrtfinalu.

Aktualni europski prvak PSG na svom je stadionu stekao tri gola prednosti protiv Chelseaja pobjedom 5-2. Dva puta je PSG vodio, ali se isto toliko puta Chelsea vraćao iz rezultatskog minusa. 

Čudesna priča norveškog Bodo Glimta se nastavila i u prvom susretu osmine finala. Na svom terenu je Bodo pobijedio lisabonski Sporting s čak 3-0 čime je potvrđeno da prethodna pobjeda u dvije utakmice protiv milanskog Intera, prošlosezonskog finalista, nije bila slučajnost.

U prvom susretu ove srijede nogometaši Bayera i Arsenala su u Leverkusenu odigrali bez pobjednika 1-1 čime se neizvjesnost prolaska dalje prebacuje na London idućeg tjedna.

Liga PrvakaMomcad TjednaJosip Stanišić
