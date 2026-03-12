Naš reprezentativac je u službenoj momčadi tjedna Lige prvaka

Nakon što su odigrane sve prve utakmice osmine finala Lige prvaka, UEFA je složila i momčad tjedna.

Među 11 najboljih mjesto je našao i hrvatski reprezentativac Josip Stanišić koji je zabio prvi gol u uvjerljivoj 6:1 pobjedi kod Atalanta.

Momčad kola prvih utakmica osmine finala Lige prvaka

Courtois (Real) - Stanišić (Bayen), Le Normand (Atletico), Andrich (Bayer), Jakobs (Galatasaray) - Valverde (Real), Lemina (Galatasaray), Brunstad Fet (Bodo/Glimt) - Olise (Bayern), Alvarez (Atletico), Kvaratskhelia (PSG)

U srijedu su odigrane četiri utakmice. Nogometaši madridskog Reala su pred svojim navijačima, uz sjajnu predstavu Urugvajca Federica Valverdea, pobijedili Manchester City s 3-0. Iako Real nije mogao računati na brojne svoje važne igrače i premda je prethodno igrao vrlo loše u domaćem prvenstvu, opet je u Ligi prvaka izvukao ono najbolje od sebe i prilično se približio ukupnoj pobjedi protiv velikog rivala i četvrtfinalu.

Aktualni europski prvak PSG na svom je stadionu stekao tri gola prednosti protiv Chelseaja pobjedom 5-2. Dva puta je PSG vodio, ali se isto toliko puta Chelsea vraćao iz rezultatskog minusa.

Čudesna priča norveškog Bodo Glimta se nastavila i u prvom susretu osmine finala. Na svom terenu je Bodo pobijedio lisabonski Sporting s čak 3-0 čime je potvrđeno da prethodna pobjeda u dvije utakmice protiv milanskog Intera, prošlosezonskog finalista, nije bila slučajnost.

U prvom susretu ove srijede nogometaši Bayera i Arsenala su u Leverkusenu odigrali bez pobjednika 1-1 čime se neizvjesnost prolaska dalje prebacuje na London idućeg tjedna.

