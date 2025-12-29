U Međimurju došlo do frontalnog sudara, pogledajte kako izgleda jedan automobil

Na cesti između Nedelišća i Gornjeg Hršćana jučer oko 9 sati dogodila se prometna nesreća.

21-godišnji vozač automobila čakovečkih registracija zbog neprilagođene brzine prešao je u suprotnu traku i sudario se s vozilom kojim je iz suprotnog smjera upravljao 42-godišnjak. Tom prilikom, stariji vozač je sletio s kolnika, piše PU međimurska.

Hitna pomoć je oba vozača prevezla u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje će se naknadno utvrditi težina ozljeda i pravna kvalifikacija nesreće.

