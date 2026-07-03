Zgodne legice u kockicama osvojile Tvrđu: Pogledajte kako je Osijek navijao do duboko u noć

Unatoč kasnom terminu, brojni Osječani okupili su se u Tvrđi kako bi zajedno pratili susret šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala.

Utakmica, koja je započela u 1 sat iza ponoći i završila tek nešto nakon 3 sata ujutro, privukla je velik broj navijača na terase kafića i Trg Svetog Trojstva, gdje se dvoboj pratio na velikom videozidu.

Atmosfera u osječkoj Tvrđi bila je ispunjena emocijama, pjesmom i navijanjem, a posebno su pažnju plijenile legice u navijačkom izdanju, odjevene u prepoznatljive crveno-bijele kockice.

Iako je završnica donijela tugu zbog ispadanja, među okupljenima je prevladavao ponos na borbenost Vatrenih i prikazanu igru, osobito u drugom poluvremenu.

Kako je izgledala navijačka noć u osječkoj Tvrđi i kakvu su atmosferu stvorili Osječani i legice u kockicama, pogledajte u našoj fotogaleriji.