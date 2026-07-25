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TURISTIČKA INVAZIJA /

Znamo koliko turista trenutačno boravi u Hrvatskoj! Ako želite uživati, prvo se naoružajte strpljenjem

Posljednji srpanjski vikend u znaku gužvi na cestama, u zraku i trajektnim lukama. 

Kilometarske kolone na autocesti A1, više od 200 zrakoplova u splitskoj zračnoj luci ovog vikenda i velike gužve prema otocima. 

Turistička invazija na jadransku obalu ne posustaje. Preko milijun gostiju, prema posljednjim podacima trenutno boravi u Hrvatskoj. Tko želi uživati na moru, neka se vikendom - naoruža strpljenjem.

Više pogledajte u prilogu. 

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25.7.2026.
19:38
Rade Županović
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