Znamo koliko turista trenutačno boravi u Hrvatskoj! Ako želite uživati, prvo se naoružajte strpljenjem

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TURISTIČKA INVAZIJA /

Posljednji srpanjski vikend u znaku gužvi na cestama, u zraku i trajektnim lukama.

Kilometarske kolone na autocesti A1, više od 200 zrakoplova u splitskoj zračnoj luci ovog vikenda i velike gužve prema otocima.

Turistička invazija na jadransku obalu ne posustaje. Preko milijun gostiju, prema posljednjim podacima trenutno boravi u Hrvatskoj. Tko želi uživati na moru, neka se vikendom - naoruža strpljenjem.

Više pogledajte u prilogu.