Zbog opasne bakterije zatvorene dvije popularne plaže: Istaknute crvene zastave

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ONEČIŠĆENJE MORA /

Kupanje na dvjema popularnim plažama u španjolskoj Malagi privremeno je bilo zabranjeno zbog onečišćenja mora.

Na plažama Pedregalejo i El Palo izvješća su pokazala prisutnost bakterije Escherichia coli, koja je premašivala zakonski dopuštenu granicu. Kako bi upozorili posjetitelje na opasnost od zaraze tijekom kupanja, na plažama su postavljene crvene zastave.

Izvor onečišćenja nije poznat, iako se pretpostavlja da je povezan s velikim brojem kupača.

Više pogledajte u videu.