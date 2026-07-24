Gost tvrdi da je napadnut, objavio i snimku! Druga strana tvrdi: 'Oca mi je bacio na pod'

Gost koji je stavio ležaljku kraj glisera i gumenjaka za iznajmljivanje tvrdi da je napadnut. Objavio je i dio snimke, ali nositelj dozvole za najam sportske opreme i njegovi djelatnici imaju potpuno drukčiju priču. Tvrde da su ga ljubazno zamolili da se makne zbog vlastite sigurnosti s obzirom na konope i opremu koja se tu nalazi.

"Potom je došao moj otac i isto ga zamolio da se pomakne ustranu, on je uporno govorio 'tko ste vi da mi to govorite' i opsovao mu je oca i majku taj čovjek mome ocu, i počeo ga snimati bez odobrenje. Moj otac mu je uzeo mobitel iz ruke, a potom ga je ovaj čovjek uhvatio za kravatu i bacio ga na pod", prepričava djelatnik na štandu za vodene sportove Marin Šarić.

Policija je potvrdila da došlo do incidenta, te da su dvije osobe prekršajno prijavljene zbog narušavanja mira i reda. No dodaju nitko nije ozlijeđen.

Što kažu pravila?

"Gospodin je sam sjeo u auto i odvezao se na hitnu i prijavio da su ga trojica pretukla, a uopće nije bilo tako, nitko ga nije pretukao", tvrdi Šarić.

Načelnik općine kaže da je riječ o specifičnom području na kojem zapravo nije predviđeno kupanje.

"Mi nismo predvidjeli na mjestima gdje su iznajmljuju skuteri i gliseri da netko dolazi s ležaljkama, jer jednostavno gostu je neugodno tamo. Tamo mu netko prolazi preko glave", poručuje načelnik Općine Tučepi Ante Čobrnić.

Ističe da nemaju pomorskog redara, a da se gosti najčešće žale upravo na zauzimanje plaže ležaljkama koje stoje neiskorištene, pa predlaže: "Da se predvidi jedno 50 metra da mora biti gdje nema ležaljka, bio mi manji pritisak, jer ne žele svi ležaljke, nemaju para ili slično".

A na plažama vječna je borba za mjesto, što nam potvrđuje i Sanja iz Belgije.

Borba za mjesto na plažama

"Nekad znam da dođem u tri i pola četiri pa zauzmem mjesto. Ostavim ručnik ili ležaljku i vratim se spavati", govori. Na naše pitanje zna li se da se to ne bi smjelo, odgovara: "Što ja znam, ne smije se štošta, a ovo je jeftino“.

Vesna iz Srbije poručuje: "Uvijek smo za to da svatko ima izbor, ako želi ležaljku uzme ležaljku, ako želi da stavi ručnik".

Tamo gdje su koncesije problema je manje ističu u županiji, veći su problem dozvole koje reguliraju same općine i gradovi.

"U koncesiji mi za određeno područje imamo 30 posto korištenja plaže gdje koncesionari mogu postaviti ležaljke bez da su popunjeni, ali ako je ugovorom onda se može propisati da ako se ne koriste da moraju biti složene na jednu hrpu", pojašnjava zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja.

Uz više pomorskih redara i jasnija pravila možda bi smanjila mogućnost neugodnih situacija koje se zbog mjesta na plaži pojavljuju svake sezone.